I due, un 18enne di Alliste e un 20enne di Racale, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Sono intervenuti sul posto vigili del fuoco e polizia.

LECCE - Schianto nella notte nel Salento. Sulla strada che collega Torre San Giovanni ad Alliste, due giovani a bordo di un'auto sono finiti contro un palo per motivi ancora in corso di accertamento.