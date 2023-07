BARI - Nella suggestiva cornice di Polignano a mare, giunto alla XXIII edizione, si è svolto il Libro Possibile, evento che è un mix di proposte culturali e varietà dei temi trattati con incontri di artisti, scrittori, sportivi e figure istituzionali. Per questo, negli anni, questa manifestazione riscuote sempre più successo di pubblico di tutte le età. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.In questi incontri , grande attenzione è andata ai Giochi del Mediterraneo- Taranto 2026". I Giochi del Mediterraneo, come sottolineato dal Presidente Emiliano , porterà a Taranto nel 2026, la partecipazione di oltre 4000 atleti di 26 Paesi. Per Taranto sarà un importante rinascita dalle cronache negative legate al polo siderurgico che per anni ha offuscato l'immagine del capoluogo Ionico.Tutto ciò, verrà fatto grazie al nostro Piano strategico regionale tramite Asset, dando spazio alla transizione ambientale e socio-economica, la cooperazione transnazionale, la blue economy, lo sviluppo ecosostenibile e i numerosi progetti culturali per valorizzare la storia millenaria tarantina.