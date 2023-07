LECCE - Dramma nel leccede dove un bambino di due anni è deceduto in seguito a un annegamento in piscina. Sembrerebbe che il piccolo sia caduto in acqua dopo essere sfuggito alla supervisione degli adulti. L'incidente è avvenuto a Taurisano, e le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del servizio sanitario 118, che hanno tentato di rianimare il bambino con un lungo massaggio cardiaco, ma senza successo.