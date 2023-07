MATTINATA - Nella località di Mattinata, nella provincia di Foggia, ieri mattina si è verificato un agguato. Un giovane allevatore di 28 anni di nome Bartolomeo La Pomarda è stato ucciso con colpi di pistola. Nonostante sia stato trasportato in ospedale, il giovane è spirato. L'agguato è avvenuto in una zona rurale e non sono state efficaci le misure intraprese per salvarlo. Le indagini sull'episodio sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Foggia.