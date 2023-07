LECCE - Vi proponiamo gli gli appuntamenti, in provincia di Lecce, di domenica 2 e lunedì 3 luglio 2023: - Vi proponiamo gli gli appuntamenti, in provincia di Lecce, di domenica 2 e lunedì 3 luglio 2023:





Omaggio a Franco Battiato a Corigliano d'Otranto





Domenica 2 luglio (ore 21:30 - contributo associativo 7 euro) all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto, Simone Perrone (voce) e Danilo Cacciatore (pianoforte) proporranno un percorso intimo, sentito ed emozionale tra le canzoni più importanti di Franco Battiato. Simone Perrone è un cantautore, musicista e compositore salentino. Nel 2018 esordisce con "In un baule di personalità multiple", suo primo disco con il progetto Blumosso. Nel 2020 pubblica un EP di cinque brani dal titolo "Conseguenze". Nel 2021 arriva "La vita sognata", cortometraggio musicato e diretto, alla regia, dallo stesso Blumosso e "Di questo è d’altri amori", un mini EP di 3 brani. Da gennaio 2023 è in tour per presentare "La Battaglia di Svevia". Il nuovo lavoro discografico, prodotto da Luppolo Dischi, comprende nove brani in italiano e uno scritto in francese, accomunati tra loro da temi concreti e interiori. Nelle canzoni dell’album emergono scenari di vita quotidiana e la poeticizzazione degli elementi naturali come mare, cielo, terra e fiori. Simone Perrone ha pubblicato anche i romanzi "Spremuta d’arancia a mezzogiorno" (Lupo Editore, 2015) e "Schiena Cucita" (Kimerik edizioni, 2020). Prima del live sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano. Info e prenotazioni lumbroia@massimodonno.it - 3381200398.





La Moka Family presenta Welcome to Crazy Park alle Ergot di Lecce





Lunedì 3 luglio (ore 21 - ingresso libero) le Officine Culturali Ergot di Lecce ospitano un incontro di presentazione (inizialmente previsto lunedì 26 giugno) di "Welcome to Crazy Park", album d’esordio della Moka Family Big Banda. Anticipato dal videoclip del primo singolo Crazy Park, diretto dal videomaker, regista e sceneggiatore Angelo Cascione e dal regista, attore e drammaturgo brasiliano Marcelo Bulgarelli, il progetto discografico - prodotto da Giuliano Mollese per Molly Arts Live, nella programmazione Puglia Sounds Record 2023 della Regione Puglia - è in distribuzione su tutte le piattaforme digitali e in cd. Ideata e guidata dal trombonista e compositore Gaetano Carrozzo la Moka Family Big Banda è formata da quattordici istrionici musicisti che, armati di strumenti a fiato, moke musicali e diavolerie varie, “sparano” testi riflessivi a ritmo di swing’n’roll sinfonico in un gioco scenico-musicale sospeso tra realtà ed immaginazione. La line up è completata da Francesca Occhineri (voce), Nico de Filippis e Alberto Nick Bollettieri (trombone), Andrea Perrone, Franco Sgura e Patrizio Pacifico Tafuro (tromba), Adriano Iurlaro (sax alto), Vincenzo Grasso e Dario Stefanizzi (sax tenore e clarinetto), Francesco la Viola (sax baritono), Dino Donateo (basso tuba), Andrea Rossetti (pianoforte, moog e diavolerie varie), Paolo Colazzo (batteria). Ospiti in alcuni brani anche Alessandro Monteduro (percussioni), Paolo Colazzo (batteria), Emanuele Coluccia (sax), Eleonora Pascarelli (voce). Info 0832246074 - info@ergot.it





Visite guidate e spettacoli al Parco Archeologico di Rudiae a Lecce