(Foto Anza e Marco Lezzi)

Prosegue il lavoro dei giallorossi nel ritiro di Folgaria. Dopo il test di allenamento disputato ieri con l'U.S. Postal (Rappresentativa Alto Adige), questa mattina la squadra si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico in piscina per chi ha preso parte all'incontro e lavoro sul campo per tutti gli altri. Primo allenamento in gruppo per Hamza Rafia.

Nel pomeriggio l'allenamento ha previsto, dopo un'iniziale fase di riscaldamento ed esercizi di mobilità, esercitazioni sul possesso palla e lavoro aerobico. Assenti in permesso Gendrey e Persson, Strefezza ha svolto un lavoro personalizzato a causa della distorsione alla caviglia sinistra rimediata ieri.