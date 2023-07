LECCE - Confartigianato Imprese Lecce esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Catamo, storico pasticcere e titolare del Bar Alvino di Lecce. - Confartigianato Imprese Lecce esprime cordoglio per la scomparsa di Antonio Catamo, storico pasticcere e titolare del Bar Alvino di Lecce.





"Siamo profondamente addolorati" afferma il presidente di Confartigianato Lecce Luigi Derniolo "Antonio era una figura molto nota in città, punto di riferimento del mondo della pasticceria locale e da sempre vicino all’associazione. Il Bar Alvino è tra le attività più rappresentative del nostro territorio, simbolo di quella forza artigianale che negli anni ha saputo creare qualità in ogni fase storica. È stato uno dei primi a favorire l'associazionismo per la crescita della pasticceria salentina artigianale, fondando l'Associazione pasticceri salentini".

"Antonio era molto apprezzato per le sue produzioni artigiane – aggiunge Giuseppe Zippo, presidente dell’Associazione pasticceri salentini -. È stato un’istituzione della pasticceria salentina ed era un punto di riferimento per le future generazioni di pasticceri. Con la sua impresa ha contribuito a scrivere un pezzo di storia di Lecce".