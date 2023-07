Francavilla Fontana, al via la seconda edizione di 'Cinema in strada'



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il cinema torna ad essere protagonista nell'estate francavillese. A partire da venerdì 21 luglio in via Chiariste, a due passi dalla Chiesa di Sant'Alfonso de Liguori e da Piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la seconda edizione della rassegna con ingresso gratuito "Cinema in strada" a cura dell'Amministrazione Comunale.





Si comincerà venerdì 21 luglio alle 21.00 con "Il ragazzo e la tigre", la nuova pellicola diretta da Brando Quilici con Sunny Pawar e Claudia Gerini.

Il film, pensato per tutta la famiglia, condurrà gli spettatori nelle valli dell'Himalaya. In questo ambiente suggestivo un ragazzo orfano salva un cucciolo di tigre del Bengala dai bracconieri che hanno ucciso la madre dell'animale. I due partiranno in un viaggio verso il monastero di Taktsang, in Buthan, conosciuto come "Il nido della tigre" dove i monaci buddisti si sono rifugiati dopo l'invasione cinese del Tibet del 1950 e proteggono i grandi felini.

La rassegna proseguirà con "Superpets" (27 luglio), "Mummie" (3 agosto), "Il giorno più bello" (7 agosto) e "La stranezza" (18 agosto).

"Per il secondo anno consecutivo – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – portiamo il Cinema in un luogo del nostro centro storico sinora maltrattato. Lo scorso anno è stata una scommessa che abbiamo vinto. Tutti hanno potuto ammirare un angolo della nostra Città sotto una nuova luce e prendere consapevolezza di un pezzo del nostro patrimonio storico artistico che per lungo tempo ha rappresentato solo un’area parcheggio. Vi aspettiamo per vivere insieme serate piacevoli in compagnia della Settima Arte".