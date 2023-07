TARANTO - Il proprietario di un negozio H24 situato in contrada Battaglia, tra Leporano e Taranto, è stato vittima di un attacco da parte di una baby gang, durante il quale è stato accoltellato.Dopo l'attacco, l'uomo è stato trasportato in ospedale tramite l'intervento del servizio sanitario 118. Gli agenti di Polizia sono giunti sul luogo dell'incidente, ma i 20 ragazzi coinvolti si erano già dati alla fuga prima del loro arrivo.Le indagini sono in corso per identificare i giovani coinvolti e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la lite sarebbe iniziata per motivi banali e ha poi degenerato con l'accoltellamento.