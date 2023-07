LOCOROTONDO - Spinti dalla comune volontà di creare e promuovere un’immagine unitaria del turismo in Valle d’Itria i Comuni di Martina Franca, Locorotondo, Ceglie Messapica e Cisternino, coordinati dal GAL Valle d’Itria, hanno fatto rete intorno al progetto realizzato dall’agenzia di marketing turistico Sayweb.La presentazione della iniziativa sarà mercoledì 5 luglio alle 10.00 a Locorotondo da uno dei più bei balconi d’affaccio sulla Valle d’Itria in Largo Piave (presso il locale Mandragora). Gli assessori al turismo Vincenzo Angelini del Comune di Martina Franca, Ermelinda Prete del Comune di Locorotondo, Antonello Laveneziana del Comune di Ceglie Messapica e Roberto Pinto del Comune di Cisternino e Giannicola D’Amico presidente del GAL Valle d’Itria saranno presenti all’incontro per parlare di questa iniziativa di fattiva iniziativa di crescita che li ha visti fautori e protagonisti.La “Valle d’Itria Tourist Card - Art Experience” permetterà già da mercoledì ai viaggiatori della valle dei trulli di disporre di un nuovo strumento per la scoperta del territorio. Già a partire dal 5 Luglio la card sarà disponibile sia online che presso strutture ricettive e Infopoint, punti strategici per l’informazione al viaggiatore dell’offerta turistica.Per maggiori informazioni:hello.valleditria.it +39 392 980 8558