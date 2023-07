TARANTO - Una serata ricca di ospiti, di valori e di emozioni, impreziosita dalla splendida cornice del Museo Diocesano di Arte Sacra di Taranto, ha inaugurato la XXVI edizione dei Magna Grecia Awards & Fest. L’edizione 2023 si intitola “Mi ritorni in mente”, un invito a riflettere sulle proprie radici e a riscoprire l'importanza di mantenere viva la memoria, costruendo oggi il ricordo indelebile che muoverà il domani. “È un’edizione particolare considerato ciò che è accaduto in tutto il mondo”, ha sottolineato Pippo Marcoleoni, presidente del comitato promotore. "Vogliamo ripartire proprio da qui, dalle nostre origini e dalla nostra Taranto, per rilanciare questo magnifico premio ricco di cultura, spettacolo e imprenditoria”.Ogni serata, fino al 30 luglio, tratterà infatti tematiche di grande interesse e attualità e vedrà la presenza di esponenti illustri del mondo del giornalismo, della cultura, dell’imprenditoria, della politica e dello spettacolo.Tra le grandi novità di quest’anno c’è la presidenza del premio affidata a Remon Karam, giovane egiziano che a 14 anni è arrivato da rifugiato in Italia a bordo di un barcone e che oggi, a 23 anni, e che oggi è impegnato per la difesa dei diritti umani. “Il claim di questa edizione, "Mi ritorni in mente”, mi fa pensare a mia madre e all’odore dei biscotti che mi preparava”, ha detto Karam. “A lei e a mio padre ho dedicato il premio Magna Grecia nel 2016 e adesso tornare in qualità di presidente sul palco sul quale ho pianto in veste di premiato mi onora. Qui mi sento a casa”.A completare il board dei Magna Grecia Awards 2023 c’è il presidente onorario Giuseppe Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi e presidente onorario della fondazione "Antonino Caponnetto”, simbolo della lotta alla mafia, il presidente del Comitato Scientifico, l’oncologo di fama internazionale Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, scienziato che lotta contro il cancro e l’inquinamento, e Andrea Caschetto, portavoce e direttore delle attività solidali, l’Ambasciatore del Sorriso.Durante la première che si è svolta al MuDi di Taranto sono stati assegnati i primi premi di questa edizione: alla conduttrice radiofonica Ema Stokhoma, all’attore Federico Cesari, al reporter Francesco Malavolta, alla giornalista Giovanna Pancheri, allo spiderman italiano degli ospedali pediatrici Mattia Villardita, all’attivista italo-iraniana Pegah Moshir Pour e all’attrice Valentina Romani.Il Magna Grecia Awards entrerà nel vivo martedì prossimo. Complessivamente toccherà 10 città della Puglia: Taranto, Ginosa Marina, Maruggio, Monopoli, Bisceglie, Massafra, Gioia del Colle, Castellaneta, Trani e Porto di Campomarino.Si parte appunto martedì 18 luglio da Ginosa Marina con la serata dal titolo “Il talento è una scintilla”, durante la quale saranno conferiti premi a Emma Galeotti, content creator TikTok e IG vertical comedy, a Luca Lattanzio, content creator YT e IG, Ludovica Ragazzo, consulente d'immagine, content creator e influencer IG e TT, vertical Fashion, Martha Rossi, content creator IG e cantante, e a Roberto De Rosa, content creator e influencer IG e TT, vertical fashion & travel.Mercoledì 19 luglio tappa a Maruggio per “Amores”, serata che vedrà la partecipazione straordinaria di Barbara Alberti.Giovedì 20 luglio al lido Backyard di Monopoli appuntamento con “Non siamo nati soltanto per noi stessi”, serata in cui verranno premiati Alessandro Taurino, professore di psicologia clinica dell’Università degli Studi di Bari, Andrea Iacomini, portavoce Unicef, Luca Trapanese, fondatore de “Il Borgo Sociale” e “La Casa di Matteo” e l’attore Pietro Turano.Venerdì 21 luglio, alla Fondazione Don Uva di Bisceglie, spazio alla musica con la serata dal titolo “Il mio canto libero”, che vedrà la premiazione della cantante Amara, del cantautore Colombre, del gruppo musicale Eugenio in Via Di Gioia, dello scrittore Paolo Giordano e dei cantautori Giovanni Caccamo e Leo Gassman.Il cinema sarà il grande protagonista della serata di sabato 22 luglio dal titolo “Tutto il mondo è un palcoscenico”. In piazza del Popolo, a Maruggio, verranno premiati i registi Domenico De Feudis e Roberto De Feo, le attrici Federica Pagliaroli, Greta Esposito, Natalie Guetta e Paola Sotgiu, l’attore Matteo Oscar Giuggioli e il giornalista Fulvia Caprara.Domenica 23 luglio spazio alla moda con “La notte delle Muse” a Masseria Pepe, a Maruggio. Fra i premiati della serata l’attrice, comica e imitatrice Caterina Guzzanti, il fotografo Daniele Cardone, lo stilista Domenico Vacca, la scrittrice Ilenia Piscopo di Domenico, l’attrice Laura Adriani e i designer di moda Lavinia Fuksas, Michele e Francesca Chiocciolini.Lunedì 24 luglio, ad Atrio Castello di Massafra, doppio appuntamento. Durante la serata dal titolo “Ieri, oggi e domani” saranno premiati Barú, scrittore food e personaggio televisivo, Marcello Cesena, scrittore e attore, Mauro Casciari, conduttore radiofonico, il cantante Memo Remigi, l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e il regista Nicola Conversa. “La Guerra In Casa” è il titolo della seconda parte della serata, durante la quale per la premiazione saliranno sul palco Andrea Margelletti, presidente del Ce.S.I. - Centro Studi Internazionali, e il giornalista Roberto Arditti.Martedì 24 luglio spazio al sociale con “Tutto chiede salvezza”. Piazza Marconi, a Ginosa, ospiterà la premiazione del poeta Daniele Mencarelli, dell’attivista in maschera e street artist Laika, del personaggio televisivo Rajae Bezzaz, dell’attrice Veronica Pivetti, di Francesca Corbo, attivista di Amnesty International, di Vito Fiorino, soccorritore dei naufraghi a Lampedusa, e di Remon Karam, presidente del Premio.Mercoledì 26 luglio a Gioia del Colle saranno premiati il cantautore Ermal Meta e il magistrato Nicola Gratteri. Giovedì 27 luglio in piazza Cattedrale a Castellaneta la serata dal titolo “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”, con la partecipazione straordinaria dell’ex ministro Claudio Martelli. A seguire “La vita è un enorme tela”, un momento in cui riceveranno il premio Magna Grecia lo chef Giancarlo Morelli, il food influencer Emanuele Ferrari, l’autrice e modella curvy Giulia Accardi, il cantante Anastasio e Michele Massimo Casula, professionista della comunicazione, autore del libro "Perdonare si può”.Venerdì 28 luglio a Castellaneta la serata dal titolo “Traditori”, con la partecipazione straordinaria di Paolo Borrometi, che sarà premiato, e “L’amore ci salva”, con la partecipazione straordinaria del professor Antonio Giordano.Sabato 29 luglio Palazzo delle Arti “Beltrani” di Trani ospiterà “Senza paura”. Fra i premiati il Generale dei Ros Pasqaule Angelosanto, il direttore del Tg1 Giammarco Chiocci, il politico Giuseppe Antoci, il presidente SIAP Giuseppe Tiani, il magistrato Paolo Guido e l’attrice Simona Di Stefano.Domenica 30 luglio a Porto di Campomarino il Gran Galà dei Magna Grecia Awards. A ricevere il premio ci saranno Alessandro Egger, attore, modello e personaggio tv, il ballerino Antonio Spinelli, il nuotatore Giorgio Minisini, il fotografo Glauber Bassi, il rapper Laïoung, la modella Madalina Doroftei, l’attrice Paola Calliari, la giornalista Serena Bortone e il creator Sespo.