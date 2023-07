MANFREDONIA - Questa mattina si è verificata un'altra tragedia in spiaggia a Manfredonia, in cui un uomo di 70 anni ha perso la vita mentre si trovava in acqua. Alcuni bagnanti si sono accorti del corpo dell'uomo riverso in acqua e hanno allertato immediatamente i servizi di emergenza, tra cui il servizio sanitario, l'elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia. Nonostante tutti i tentativi effettuati, non è stato possibile rianimare l'uomo. È possibile che il decesso sia stato causato da un malore legato alle alte temperature, che nella zona di Foggia hanno superato i 40°C.