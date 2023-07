MANFREDONIA - Il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, ha proclamato per oggi il lutto cittadino per commemorare i due fratellini Daniel e Stefan morti annegati in una grande cisterna per la raccolta dell'acqua piovana. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 ei commercianti della città serreranno le saracinesche per 10 minuti durante la cerimonia funebre."Un grave evento che ha suscitato nella nostra comunità un profondo sgomento e particolare vicinanza alla famiglia colpita da questa immane tragedia. La proclamazione del lutto cittadino è il modo con cui l’amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità" ha sottolineato il sindaco Rotice.