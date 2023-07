MOTTOLA - Ha il sapore buono della cultura enogastronomica pugliese e l’autenticità delle nostre radici culturali, l’appuntamento con la Festa di LiberEtà, che il prossimo 18 luglio si svolgerà a partire dalle ore 18.00, in Piazza XX Settembre a Mottola.A farsene promotore è lo SPI CGIL Taranto che sotto la spinta della Lega di Mottola e attraverso il contributo di LiberEtà, il mensile del Sindacato Pensionati della CGIL, ha organizzato un momento di sport, spettacolo ma anche una tavola rotonda per parlare della “Valorizzazione del territorio tra Cultura e Enogastronomia”.“Mettiamo insieme non a caso tre segmenti di offerta che da sempre rappresentano la traccia culturale e sociale di una comunità – spiega Paolo Peluso, segretario generale dello SPI CGIL Taranto – abbinando lo sport, di recente oggetto di riforma proprio sul fronte del lavoro, alla valorizzazione del patrimonio culturale, richiamando anche il valore etico del lavoro in campagna e le implicazioni di quelle produzioni sane e giuste sulla vita di tutti noi”.Si inizia alle 18.00 con uno spazio dedicato ai Ragazzi e al Minibasket, con il contributo di New Sporting Basket Mottola.Alle 20.00 Piazza XX Settembre ospiterà la tavola rotonda introdotta da Giuseppe Quero, segretario Lega SPI CGIL di Mottola, e moderata da Francesco Francavilla, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.Interverranno l’archeologa Carmela D’Auria, la dietista SIAN ASL Taranto, Sabrina Liuzzi, il presidente dell’Associazione Mottola Città del Gusto, Francesco Conforti, il produttore di vini Pietro D’Alena, Paolo Peluso e Eva Santorio, rispettivamente segretario generale dello SPI CGIL di Taranto e componente della segreteria regionale dello SPI CGIL Puglia.La serata che intende offrire anche spunti di riflessione alla politica chiamata a programmare interventi in questi settori di sviluppo e promozione, terminerà alle 21.30 con lo spettacolo musicale della Band G. Family Disco Hits.