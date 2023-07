MANFREDONIA -

A Manfredonia (Foggia), i corpi di due fratellini rumeni di 6 e 7 anni, che risultavano dispersi dal pomeriggio di martedì, sono stati ritrovati all'interno di uno dei bacini d'irrigazione presenti nella zona e dove erano in corso da ore le ricerche dei vigili del fuoco. I genitori, non trovandoli in casa, avevano lanciato l'allarme avviando le ricerche.Usate anche fotocellule per le ricerche I vigili del fuoco, per cercare di illuminare la zona, hanno utilizzato fotocellule. Questa zona è scarsamente illuminata, il che ha reso più complicate le ricerche.