TERLIZZI - Nuova selezione per il tour 2023 di Miss Italia Puglia. Domenica 23 luglio, alle ore 20.30, il concorso di bellezza più celebre del Paese farà tappa a Terlizzi. Le aspiranti miss, il cui hair style sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, si ritroveranno in piazza Cavour, nella città dei fiori del barese, per provare a staccare il biglietto per le fasi successive del contest della patron Patrizia Mirigliani.L'evento è organizzato dall'esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi con il patrocinio del Comune di Terlizzi e la Pro Loco UNPLI di Terlizzi, in collaborazione la Pubblimedia comunication & marketing.Ad allietare la serata, condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, ci saranno la strabiliante voce di Elena Cappiello e, con le sue esilaranti incursioni, l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata; le miss saranno inoltre protagoniste di un défilé a cura di Loretta L concept store con la sua collezione di abiti più belli.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Feninmprese Bari, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Zama', Domenico Buono Man Style Barletta.