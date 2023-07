Ad allietare la serata, condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, ci son state la strabiliante voce di Elena Cappiello e, con le sue esilaranti incursioni, l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata; le miss sono state inoltre protagoniste di un défilé a cura di Loretta L concept store con la sua collezione di abiti più belli.



Si ringrazia:



LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Feninmprese Bari, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Zama', Domenico Buono Man Style Barletta

TERLIZZI - Domenica 23 luglio Miss Italia ha fatto tappa a Terlizzi. Le aspiranti miss, il cui hair style è stato curato da Airò Parrucchieri di Terlizzi, Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto, Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola, Infinity Hair Salon di Lavello per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, si sono ritrovate in piazza Cavour, nella città dei fiori e della ceramica del barese, per provare a staccare il biglietto per le fasi successive del contest della patron Patrizia Mirigliani.Hanno superato la selezione: Elena Sarcina, 23enne di Giovinazzo, studentessa di lettere classiche eletta Miss Terlizzi Città dei Fiori e premiata dal Sindaco Michelangelo De Chirico; Miss Rocchetta Bellezza Swami Dinoia, 22enne di Barletta, studentessa di digital marketing e modella; Miss Framesi Irene Sabelli, 21enne di Modugno, studentessa di psicologia e modella; quarta classificata Laura Basile, 19enne di Carovigno, operatrice nel campo dell'estetica; quinta classificata Sabina Preziosa, 22enne di Cerignola, studentessa di igiene dentale e hostess per una catena di fast food; sesta classificata Stefania Santeramo, 21enne di Noicattaro, studentessa presso una accademia di estetica.A votarle una giuria presieduta dall'imprenditrice Giusy Pasquadibisceglie e composta da: Maria Mazzilli, fiduciaria della LILT; Francesco Pedota, referente Framesi Professional Hair Fashion; Elio Capozza, direttore SIAE Puglia e Basilicata; Franco Dello Russo, presidente Pro Loco UNPLI di Terlizzi; Michelangelo Matacchione, presidente Comitato Festa Maggiore; Pasquale Angarano, presidente Comitato Maria SS. del Rosario; Antonio Ruggiero, farmacista; Livio De Candia, consulente e promotore finanziario. L'evento è stato organizzato dall'esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi con il patrocinio del Comune di Terlizzi e la Pro Loco UNPLI di Terlizzi, in collaborazione la Pubblimedia comunication & marketing.