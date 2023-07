- Sabato 29 luglio il Fossato del Castello di Barletta ospiterà l'artista napoletano, attore e conduttore televisivo Massimo Ranieri per una tappa del suo tour “Tutti i sogni ancora in volo”.Dopo più di 800 repliche di “Sogno e Son Desto”, Ranieri si prepara a conquistare nuovamente e piacevolmente le scene live di importanti location italiane con un nuovo emozionante show: canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.Tra le tante canzoni annoverate in scaletta il brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”, e bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri: canzoni che fanno parte del suo nuovo album in uscita il 18 novembre, che ha lo stesso titolo dello spettacolo e che porta la firma della produzione musicale di Gino Vannelli.Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, con un bagaglio di esperienza straordinario, inimitabile, torna sui palcoscenici con uno spettacolo, ideato e scritto da lui stesso e da Edoardo Falcone, portato a Barletta dall’agenzia Pdl Comunicazione & Eventi di Pasquale De Leo.In scena sarà accompagnato da una band di musicisti inedita: al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri. L’organizzazione generale della produzione è di Marco De Antoniis, con le luci di Maurizio Fabretti.: 080 321 606221:30