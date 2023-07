via Nazionale femminile di calcio fb





Nel secondo tempo al 1’ Valentina Giacinti delle azzurre non concretizza una buona occasione. Al 18’ Manuela Giugliano sfiora il gol. L’Italia Femminile giocherà la prima gara del Mondiale Lunedì 24 Luglio con l’Argentina alle 8 ad Auckland in Nuova Zelanda.

L’Italia femminile pareggia 0-0 col Marocco l’amichevole al “Mazza” di Ferrara. Nel primo tempo al 5’Ouzraoui del Marocco va vicina al gol. Al 6’ Arianna Caruso delle azzurre di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 10’ Lisa Boattin dell’ Italia Femminile sfiora la rete. Al 34’ Chebbak delle marocchine di destro non inquadra la porta.