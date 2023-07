Al 19’Gonzalez dei giallorossi pugliesi colpisce il palo. Al 28’ Rodriguez e al 34’ Venuti, per pochissimo non riescono a segnare. Nel secondo tempo al 39’ Corfitzen consente alla squadra di Roberto D’ Aversa di andare in gol per la quarta volta, rasoterra su assist di Di Francesco. Il Lecce Domenica 30 Luglio giocherà col Cittadella alle 17,30 a Lavarone in provincia di Trento, la prossima amichevole.

- Nella terza amichevole precampionato il Lecce vince 4-0 sul Padova a Folgaria in provincia di Trento. Nel primo tempo al 3’ i salentini passano in vantaggio con Rafia, tocco al volo su cross di Rodriguez. Al 9’ raddoppia Banda con una conclusione di destro. Al 17’ Strefezza realizza la terza rete, girata di sinistro su passaggio di Rodriguez.