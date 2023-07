Taranto, lite tra prostitute degenera in tentato omicidio





La donna di origini nigeriane è stata trasportata all'ospedale, al Perrino di Brindisi, dove i medici le hanno medicato le ferite al volto, alla mano e al torace. Mentre aveva 27 anni è stata portata in carcere come disposto dalla Procura di Brindisi. La lite sarebbe stata innescata dall'occupazione di spazi per l'attesa dei clienti e dalla distribuzione di preservativi.





Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia. Ora si attende la versione dei fatti degli arrestati.

TARANTO - Momenti di tensione a Taranto dove due prostitute hanno litigato per il pezzo di marciapiede da occupare. La furibonda lite è avvenuta nei pressi della statale 7 che da Brindisi porta a Taranto ed è degenerata in tentato omicidio perché una delle due, una 27enne di origini bulgare, ha estratto un cacciavite con cui ha accoltellato la collega.