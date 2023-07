Noicattaro, l'Orchestra Metropolitana in un concerto dedicato alla musica napoletana

NOICATTARO - L'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari arriva a Noicàttaro per uno spettacolo dedicato alla canzone cantautorale napoletana."Napule è" il titolo dello spettacolo che si terrà sul sagrato della Chiesa del Soccorso, martedì 4 luglio alle ore 20.30. La produzione, dedicata alla musica d'autore napoletana, fa parte di "Armonie metropolitane", la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana. Gigi Finizio, Pino Daniele, Roberto Murolo, Renato Carosone, Nino D'Angelo sono alcuni dei nomi che saranno omaggiati regalando al pubblico le dolci atmosfere napoletane ricche di emozioni e melodie uniche."Un'occasione preziosa - spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato - per recuperare lo storico appuntamento della Cappella dei Cherubini che in passato ha suscitato tanto entusiasmo e partecipazione"."Con questa proposta vogliamo creare un filo conduttore con la Cappella dei Cherubini, rassegna a cui stiamo lavorando e che sarà protagonista dell'autunno nojano con cinque concerti: orchestra d'archi e organo, percussioni, gospel, arpa e pianoforte. Siamo convinti che l'offerta culturale faccia parte di un percorso di crescita e che la cultura sia un principio fondamentale dell'azione amministrativa", conclude l'assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.