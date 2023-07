NOICATTARO - Una “Rete tra i Comuni”, esempio di aggregazione per la valorizzazione e tutela del prodotto “uva da tavola" e dei territori coinvolti nella sua produzione. È l’obiettivo del protocollo d’intesa che il Comune di Noicàttaro promuove coinvolgendo alcuni Comuni del barese e del tarantino, finalizzato a tutelare e valorizzare il comparto agricolo dell’uva da tavola, che sarà sottoscritto in occasione dell’evento Regina di Puglia. Con delibera di Giunta, le amministrazioni comunali si impegnano a costituire la rete tramite apposita convenzione.La sottoscrizione del protocollo, infatti, arriverà il 26 luglio, in chiusura della prima edizione di “Regina di Puglia”, l’iniziativa prevista dal 23 al 26 a Noicàttaro e promossa dall’assessorato all’Agricoltura, finalizzata a rafforzare il legame tra mondo produttivo e cultura locale. Attraverso una strategia di incoming, che coinvolgerà i giornalisti delle principali testate specializzate nel settore agricoltura-paesaggio, buyer della GDO, aziende agricole e produttive del territorio e nuovi potenziali acquirenti del settore ortofrutticolo, verrà offerta un’esperienza di soggiorno in loco oltre che la possibilità di conoscere e entrare in contatto direttamente con le aziende produttrici.“Tanti Comuni pugliesi basano la propria economia sulla coltivazione dell’uva da tavola che, se si considera l’indotto da essa generato, rappresenta il vero motore trainante di molti territori. Per questo, come Amministrazione Comunale vogliamo promuovere il valore della produzione agricola, consapevoli del ruolo di primaria importanza che la stessa riveste per lo sviluppo economico e sociale del comprensorio agricolo”, spiega l’assessore all’Agricoltura Vito Fraschini.“Regina di Puglia”, format presentato anche alla fiera internazionale di Berlino “Fruit Logistica 2023”, non sarà un evento spot, ma punta ad essere una occasione annuale di promozione territoriale dei Comuni vocati alla produzione dell’uva da tavola.“Quando abbiamo immaginato questo evento, abbiamo ritenuto imprescindibile coinvolgere anche altri Comuni, vocati alla produzione dell’uva da tavola. Per questo, lo scorso 15 luglio assieme ad alcuni sindaci del territorio abbiamo definito i principi di un coordinamento tra enti per migliorare il “peso specifico” di ogni azione. Solo in questo modo possiamo accendere i riflettori su un’economia rilevante per tanti territori pugliesi. Con la sottoscrizione del protocollo, ci impegneremo alla costituzione di una “Rete tra i Comuni”, finalizzata alla valorizzazione, tutela e promozione del prodotto uva da tavola e dell’identità dei territori coinvolti nella sua produzione”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.