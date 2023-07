Osaka, Al-Nassr vs. Inter 1-1: primo gol in nerazzurro per Frattesi

via Inter.it

La voglia di scendere in campo, di correre verso la nuova stagione, di presentarsi al meglio, di cominciare a esultare.

C’è questo e tanto altro nella prima uscita dei nerazzurri in Giappone. Dopo il doppio test di inizio pre-season contro Lugano e Pergolettese, il primo impegno dell’Inter Japan Tour 2023 mette di fronte alla squadra di Inzaghi l’Al-Nassr, pronta per l’esordio ufficiale stagionale (domani il primo impegno nei preliminari della Champions araba). Positiva la prova dei nerazzurri al Yanmar Stadium Nagai di Osaka in un match chiuso con un pareggio per 1-1, con ottimi spunti e il primo gol nerazzurro di Davide Frattesi.

Mettere minuti nelle gambe, affinare l’intesa o presentarsi a un nuovo pubblico, sono diversi gli obiettivi centrati dall’Inter che mostra subito tanta voglia e tanta fame. In campo nel primo tempo, Simone Inzaghi schiera in porta Stankovic, de Vrij al centro della difesa con Bisseck e Bastoni, Calhanoglu riferimento a centrocampo con Barella e Frattesi, Dumfries e Gosens sulle fasce e la coppia d’attacco Lautaro-Correa.