PADOVA - E' morto all'ospedale di Padova, dov'era giunto in condizioni disperate, l'uomo, uno stalker, che oggi pomeriggio aveva investito un carabiniere con la propria vettura, venendo poi raggiunto da 4 colpi di pistola sparati da un collega del militare. La vittima è un 55enne di origini albanesi.Il carabiniere travolto dal mezzo ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l'auto di servizio. E' in ospedale, ma non è in pericolo di vita.