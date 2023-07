Patrick Zaki è arrivato in Italia: ''E' un giorno importante per me, grazie agli italiani''





L'incubo è finito. Patrick Zaki è arrivato a Milano Malpensa dal Cairo. Adesso è in viaggio verso Bologna. "E' il giorno più importante della mia vita", ha affermato. Sono felice di essere sulla via verso l'Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento".