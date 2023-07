BARI - “Il faro sono le parole del nostro presidente della Repubblica, Mattarella: il PNRR deve vederci tutti responsabili e costruttivi, perché un eventuale fallimento sarebbe una sconfitta non del Governo, ma dell’Italia. Un richiamo alla responsabilità che il centrosinistra italiano e pugliese dovrebbero avvertire più di chiunque altro visto che hanno tifato perché la terza rata non arrivasse…". Così in una nota il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro).“Ma i gufi - prosegue la nota - sono stati sconfitti e ieri Bruxelles ha dato OK non solo ai 35 miliardi previsti per il 2023, ma anche alle proposte di modifica della quarta rata. Tutto questo grazie all’incessante lavoro svolto dal presidente Giorgia Meloni e da tutto suo Governo, ma come pugliesi non possiamo non sentirci orgogliosi di quanto sta facendo il nostro ministro Raffaele Fitto, per come è riuscito a dialogare con la Commissione Europea e a spuntare risultati per nulla scontati, nel solo interesse del nostro Paese”.