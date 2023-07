BARI - Nell'ambito di un'attività costante di prevenzione e controllo del territorio, la Polizia di Stato ha ottenuto importanti risultati nell'area metropolitana di Bari negli ultimi 7 giorni. Complessivamente, sono state identificate 3115 persone e controllati 659 veicoli, portando alla luce alcune infrazioni al codice della strada e scoprendo casi di reati più gravi.Nella città di Bari, i poliziotti hanno effettuato 819 identificazioni e fermato 271 veicoli, rilevando 24 violazioni al codice della strada. Sono state denunciate in stato di libertà 11 persone per varie ragioni, mentre 10 arresti sono stati effettuati per reati legati alle sostanze stupefacenti, immigrazione e per esecuzione di mandato di arresto europeo.In provincia, l'attività di prevenzione è stata svolta dai cinque Commissariati di P.S. distaccati, in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale". In totale, sono state identificate 2296 persone e controllati 388 veicoli, con 10 infrazioni contestate al codice della strada. Un arresto e 19 denunce in stato di libertà sono stati eseguiti nei confronti di soggetti coinvolti in attività criminali.Questi risultati positivi dimostrano l'impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio di Bari e provincia. I servizi di controllo del territorio continueranno in tutte le zone della città e dell'intera area metropolitana per assicurare che la presenza di forze dell'ordine sia costante e deterrente nei confronti di potenziali attività illegali.La collaborazione tra i diversi reparti della Polizia di Stato, unita all'attività di prevenzione e repressione dei reati, si conferma fondamentale per mantenere un ambiente sicuro per i cittadini e contrastare l'illegalità. La Polizia di Stato continuerà a vigilare sul territorio e ad adottare misure efficaci per contrastare il crimine e garantire la tranquillità della comunità.