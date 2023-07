Per chiedere il contributo che è “a sportello” con l’importo massimo concedibile dettato da vari fattori, come per esempio: la popolazione residente; la superficie del territorio comunale; la lunghezza delle strade comunali; la media delle presenze turistiche nel periodo 2017-2021; inoltre ai Comuni costieri, in considerazione delle maggiori difficoltà riscontrate nell’attività di raccolta dei rifiuti abbandonati, l’indice così ottenuto è incrementato di 0,3 punti.



Per i comuni della provincia tarantina , il contributo massimo concedibile, a seconda delle caratteristiche sopra enunciate sono i seguenti:



Avetrana 20 Mila

Carosino 10 Mila

Castellaneta 50 Mila

Crispiano 20 Mila

Faggiano 20 Mila

Fragagnano 20 Mila

Ginosa 50 Mila

Grottaglie 35 Mila

Laterza 35 Mila

Leporano 35 Mila

Lizzano 35 Mila

Manduria 50 Mila

Martina Franca 50 Mila

Maruggio 35 Mila

Massafra 35 Mila

Monteiasi 10 Mila

Montemesola 10 Mila

Monteparano 10 Mila

Mottola 35 Mila

Palagianello 20 Mila

Palagiano 35 Mila

*Pulsano 35 mila*

Roccaforzata 10 Mila

San Giorgio Ionico 20 Mila

San Marzano di San Giuseppe 20 Mila

Sava 20 Mila

Statte 20 Mila

Taranto 50 Mila

Torricella 20 mila



Per maggiori informazioni e per richiedere, da parte delle amministrazioni comunali, tale contributo , cliccare il seguente link:



BARI - Un aiuto ai comuni dalla Regione Puglia per il decoro e la pulizia del territorio. Abbiamo voluto dare, come afferma il Presidente della Regione Puglia, Emiliano e l'Assessore Maraschio, un aiuto concreto ai comuni che richiederanno il contributo per far effettuare la pulizia straordinaria dei rifiuti abbandonati che deturpano il paesaggio con conseguenze sanitarie che possono incidere negativamente sulla salute. Così in una nota Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.