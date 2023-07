PUTIGNANO - Prosegue il percorso di co-progettazione per la gestione condivisa del Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano avviato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo. Dopo il primo incontro conoscitivo con la cittadinanza, gli operatori culturali e le realtà interessate a diventare parte attiva nella gestione di questo spazio, luglio sarà dedicato a quattro confronti su tematiche specifiche finalizzati all’attivazione del partenariato pubblico-privato.Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Comune di Putignano (via Roma, 8). Si comincia il 14 luglio con l’incontro sul tema “visione strategica e rapporto con il pubblico”, il 18 luglio si affronterà il tema della sostenibilità e costi di gestione, il 21 luglio si parlerà di rapporti con la Pubblica Amministrazione e partenariati speciali, il 26 luglio degli interventi di miglioramento dello spazio teatro. Gli incontri sono aperti a tutti, entidel Terzo Settore, imprese e associazioni, organizzazioni di volontariato, APS e fondazioni, professionisti e tecnici dello spettacolo, gestori di spazi culturali. Al fine della migliore gestione degli incontri, è consigliata la conferma di partecipazione all’indirizzo mail teatro@comune.putignano.ba.itGli incontri saranno tenuti dai professionisti della Fondazione Fitzcarraldo:Roberto AlbanoArchitetto, Urbanista e PhD in Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale presso il Politecnico di Torino. Docente a contratto di Urban Planning dal 2011 e coordinatore dell’Area Sviluppo e Valorizzazione Territoriale di Fitzcarraldo. Si occupa prevalentemente di studi di fattibilità, analisi delle condizioni abilitanti per la messa a sistema di beni e territori e progettazione. È stato per oltre 10 anni responsabile dei rapporti con il territorio della manifestazione artistica Paratissima e consigliere per due mandati presso l’Ordine Architetti di Torino e la Fondazione per l’Architettura. Dal 2023 è consigliere della Fitzcarraldo Engineering che si occupa di consulenza e progettazione in ambito culturale. Ha curato alcune pubblicazioni tra cui La Città Agìta (Franco Angeli, 2020).Luisella CarnelliDopo un dottorato in teoria e storia della rappresentazione drammatica e un master in imprenditoria dello spettacolo, si appassiona di metodologia della ricerca sociale, audience development e engagement, processi creativi a base partecipata e tutto ciò che apre nuove porte per comprendere la complessità dei fenomeni culturali e renderli accessibili. Si occupa in particolare di ricerca e valutazione di progetti culturali, con attenzione agli effetti che il coinvolgimento del pubblico e agli approcci partecipativi possono generare. È coinvolta come ricercatrice e formatrice in progetti europei relativi a pratiche co-creative studiando l'impatto che la partecipazione attiva genera per artisti, organizzazioni e comunità coinvolte (progetto ADESTE, CONNECT, BeSpectACTive! 1+2, Dancing Museums2, Empowering Dance 1+2, Adeste+). Particolare attenzione riserva al ruolo che la partecipazione culturale ha nell’avviare dinamiche di welfare a base culturale in progetti come Nati con la cultura, Dance Well.Alessandra GariboldiLaureata in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Parma. Dal 2001 collabora con l’Osservatorio Culturale del Piemonte e la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, di cui ha coordinato l’Area Ricerca e Consulenza tra il 2008 e il 2018. Dal 2019 è Responsabile dell'Area Progetti Transnazionali e dal 2021 ricopre il ruolo di Presidente della Fondazione. È specializzata nel disegno e nella gestione di progetti di ricerca sulla produzione e la partecipazione culturale, e su processi di Audience Development, oltre che nella valutazione di progetti e di politiche e programmi a sostegno della cultura. Docente a contratto nell’ambito del CRPC e del Master in Advanced Studies and Cultural Management svolge regolarmente interventi in particolare sui temi della partecipazione e della valutazione nell’ambito di master universitari e di corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle istituzioni culturali. Ha inoltre operato in qualità di ricercatrice e consulente, in programmi pluriennali di sostegno e accompagnamento per oltre 300 imprese culturali e in progetti di valutazione sugli impatti sociali dei programmi per l’accessibilità e l’inclusione sociale di diverse istituzioni italiane. Ha contribuito a diverse pubblicazioni tra le quali I pubblici dei musei (Franco Angeli, 2008); Il museo in ascolto (Rubbettino, 2012); SudInnovation (2015), Audience Development: mettere i pubblici al centro delle organizzazioni culturali (Franco Angeli, 2019).Giulia LazzariArchitetto, collabora con Fitzcarraldo dal 2022 in progetti di riqualificazione di immobili di pregio storico-artistico e nella elaborazione di studi di fattibilità su immobili destinati ad ospitare attività e funzioni culturali. Dal 2021 è tutor didattico presso il Politecnico di Torino, nel 2022/2023 in relazione all’ateneo di Building Technology.Franco MilellaEsperto di politiche pubbliche sui temi dello Sviluppo Locale e delle Politiche di Coesione Europee e sui processi di valorizzazione del patrimonio pubblico a finalità di innovazione culturale e sociale. In quasi 40 anni di attività, ha coordinato attività di pianificazione strategica, programmazione di policies e della relativa strumentazione attuativa e regolamentare, team di progettazione su temi, programmi e azioni in materia di sviluppo urbano e territoriale focalizzati sulla valorizzazione delle risorse locali integrate (ambientali, culturali, economiche e produttive, sociali) in numerose aree del Paese e in tutte le regioni del Mezzogiorno d’Italia. È socio fondatore della Fondazione Fitzcarraldo, di cui è attualmente componente del Consiglio di Amministrazione, e con cui collabora sui temi dello sviluppo territoriale Culture Based con particolare riferimento alle Politiche di Coesione Europea e alla valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale. Dal 2016 ad oggi ha accompagnato la maggior parte di casi di attivazione delle innovative forme di Partenariato Speciale Pubblico-Privato ai sensi dell’Art. 151, c.3, del Codice dei Contratti Pubblici in tutta Italia per la valorizzazione del patrimonio culturale e del patrimonio pubblico a prevalenti finalità culturali e di innovazione sociale.Francesca OmodeoArchitetto, ricercatrice, collabora con Fitzcarraldo dal 2017 in progetti di riqualificazione di immobili di pregio storico-architettonico e nella elaborazione di studi di fattibilità su immobili destinati ad ospitare attività e funzioni culturali. Dal 2023 collabora con Fitzcarraldo Engineering che si occupa di progettazione e consulenza in ambito culturale.Marco RanieriHa studiato progettazione e politiche per lo sviluppo. Dopo alcune esperienze nel sud del mondo con ONG e realtà del terzo settore, ora si occupa di politiche giovanili e innovazione sociale, in particolare del riuso di spazi pubblici dismessi e di politiche per l’attivazione e la creatività giovanile. Come volontario in alcune associazioni, continua ad impegnarsi in progetti di cooperazione internazionale e di contrasto allo spreco alimentare.Il 14, 18, 21 e 26 luglioOre 18:00, Sala Consiliare Comune di Putignano