BARI - "La Puglia può essere ancora più attrattiva, in ogni sua provincia, sia sul piano turistico, storico-culturale, paesaggistico, archeologico. Per questo ho presentato una proposta di legge, a nome dell’intero Gruppo di Fratelli d’Italia che mira a valorizzare il turismo all’aria aperta. Si tratta di ampliare le aree di sosta e di creare una rete virtuosa tra i Comuni pugliesi e i privati per favorire lo sviluppo sia dei grandi centri sia di quelli più piccoli che offrono uno scenario irripetibile. Non solo, la pdl prevede la concessione di contributi ai Comuni singoli e/o associati che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti anche ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Con questa proposta di legge si disciplinano le aree di sosta, la loro localizzazione, l’affidamento delle aree e il Garden sharing ovvero la possibilità da parte dei privati di mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento spazi all’aperto”. Così in una nota il consigliere regionale di FdI Renato Perrini.