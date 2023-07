PUTIGNANO – Una nuova area a verde e una terrazza panoramica nel centro urbano. 1.700 metri quadri di alberature, siepi e superfici a prato in diretta continuità con i filari esistenti di via Roma e un parcheggio seminterrato. Piazza Aldo Moro, a Putignano, si prepara a cambiare volto. Il progetto di riqualificazione di questa area della città, che l’Amministrazione Comunale ha messo a gara e per il quale ha ottenuto finanziamenti Ministeriali, sarà presentato alla cittadinanza mercoledì 19 luglio. Appuntamento alle ore 19:45 nel Chiostro Comunale del Palazzo di Città (via Roma, 8).Frutto del concorso di idee partito nel 2012 e rimodulato dall’attuale Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Laera, per adeguarlo alle esigenze di oggi della città, a distanza di anni sono state intercettate le risorse economiche necessarie alla realizzazione del progetto. Progetto finanziato dal bando di rigenerazione urbana del Ministero degli Interni, inserito nell’ambito della programmazione del PNRR. Come da cronoprogramma e nel rispetto dei tempi previsti dal bando, è in corso la fase di aggiudicazione dei lavori attraverso una gara d’appalto curata dalla Città Metropolitana di Bari.Il progetto di riqualificazione di piazza Aldo Moro cambierà radicalmente l’immagine di questa area della città. Recuperando le logiche della preesistente villa comunale, il nuovo spazio urbano sarà costituito da una pavimentazione in listoni di pietra e ampi spazi permeabili in cui verranno piantumate alberature, siepi, superfici a prato. Prevista la demolizione dei due manufatti dell’ex sala convegni e dell’ex mercato coperto e la realizzazione di un nuovo piano inclinato e volumi seminterrati in cui troveranno posto un parcheggio, laboratori urbani e sala per incontri pubblici. Tutti i dettagli del progetto e le immagini della futura piazza saranno illustrati in occasione dell’incontro pubblico, mercoledì 19 luglio.