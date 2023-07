GALLIPOLI - Dopo il grande debutto su Italia 1 (8,1 milioni spettatori totali e 16,5% di share, che ne hanno fatto il programma più visto d’Italia martedì sera) tornano gli appuntamenti live con il Radio Norba Cornetto Battiti Live. Domani, venerdì 7 luglio, con inizio alle 21, nell’area portuale di Gallipoli, si terrà la prima delle due serate salentine. L’altra è in programma domenica 9. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta da Radio Norba e Telenorba.Domani sul grande palco della radio del sud saliranno Baby K, Mr.Rain, Sangiovanni, Claude, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Mara Sattei, Tiromancino, Enula, Achille Lauro, Rose Villain, Ariete, Angelina Mango, Berna, Rkomi, Irama, Leo Gassmann, Ciccio Merolla. On the road da Peschici Matteo Paolillo, attore ed autore di “Mare Fuori”, la fortunata serie Tv. On the road da Taranto Fedez, Articolo 31 e Annalisa, che nella puntata del 7 luglio raggiungerà anche il palco di Gallipoli. Infine, da Giovinazzo, l’on the road di Marco Mengoni ed Elodie.Sempre domani aprirà Battiti Square, il grande villaggio con artisti di strada, marching band, jam session, laboratori musicali per bambini, dj set, percussioni, attività sportive e tanto ancora. Per tutto il weekend sarà possibile partecipare a numerose attività in programma ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Nell’Area Radio sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta di Radio Norba, nell’Area Cinema saranno trasmessi i cortometraggi di Battiti Story, le performance indimenticabili di questi 20 anni, nell’Area Talk Tv Sorrisi e Canzoni, media partner di Battiti Live da questa edizione, organizza un palinsesto ricchissimo di incontri e interviste aperte al pubblico e, in collaborazione con Webboh, la prima community digitale dedicata alla generazione Z, da quest’anno digital media partner di Battiti, Tv Sorrisi e Canzoni terrà incontri con i talent emergenti della Genz.Battiti Square, infine, all’insegna del divertimento, conterà anche un’area dedicata all’engagement curata dai grandi partner commerciali di questa edizione, con tanti gadget a disposizione e ulteriori attività. Per il terzo anno consecutivo Battiti title sponsor è il brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida. Main sponsor sono Tim, Fonzies, Parmacotto e Givova, che vestirà il corpo di ballo e curerà un’area dedicata al fitness. Gold sponsor Air Action Vigorsol e la partecipazione di Poste Italiane. I fornitori ufficiali Acqua Vera e Chateau d’Ax e poi, naturalmente, i top brand espressione del territorio quali Deliziosa e il Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila. Hair e Make up Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique.Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è libero, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.