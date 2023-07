CERIGNOLA - Nella notte scorsa, attimi di paura si sono vissuti nell'area di servizio dell'autostrada A14 nel territorio di Cerignola. Tre individui con il volto coperto dal passamontagna hanno compiuto una rapina a mano armata nel bar dell'area di servizio, seminando panico tra i presenti.Armati di fucile, i malviventi hanno minacciato il personale e i clienti presenti, costringendoli a consegnare denaro contante, sigarette e Gratta e Vinci. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro, causando un notevole danno economico.Dopo aver ottenuto il bottino, i rapinatori sono fuggiti attraverso un varco che avevano precedentemente ricavato nel cancello esterno alla linea autostradale. La loro fuga è stata rapida e senza lasciare tracce.Le forze dell'ordine, intervenute tempestivamente sulla scena, stanno conducendo indagini approfondite per identificare e catturare i responsabili del vile gesto. In particolare, la Polizia sta analizzando attentamente il sistema di videosorveglianza presente nell'area di servizio per ottenere elementi utili al riconoscimento dei malviventi.L'episodio ha suscitato grande preoccupazione e apprensione tra i residenti e i frequentatori dell'area, mentre le autorità si adoperano per garantire la sicurezza e proteggere i cittadini da simili eventi. Si spera che l'analisi delle immagini di videosorveglianza possa fornire importanti indizi per identificare e arrestare i responsabili e ripristinare un clima di tranquillità e sicurezza nell'area di Cerignola.