Ondata di caldo in Puglia: muore una donna di 59 anni per colpo di calore, sfida per la sanità pugliese durante l'estate

LECCE - La forte ondata di caldo che sta colpendo la Puglia in questi giorni sta creando non pochi problemi, con un aumento dei casi di febbre alta, disidratazione e purtroppo anche decessi. Tra i casi più drammatici, quello di una donna di 59 anni di Magliano, deceduta a causa di un colpo di calore.Il tragico episodio è avvenuto il 21 luglio scorso, quando la donna si trovava in casa e ha improvvisamente perso conoscenza davanti al figlio di 14 anni. La sua temperatura corporea ha raggiunto i 42 gradi, segnalando un pericoloso stato di ipertermia. I familiari hanno chiamato immediatamente il 118, ma la centrale operativa era intasata di casi simili a causa delle temperature elevate.Quando la donna è stata trasportata in ospedale, il personale sanitario ha cercato disperatamente di raffreddarla utilizzando panni bagnati, a causa della mancanza di ghiaccio per la terapia. Nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo, la donna non ha risposto alle terapie farmacologiche e ha perso la vita prima di essere trasferita dal Lecce al reparto di rianimazione di Casarano.La situazione si sta dimostrando drammatica per la sanità pugliese, soprattutto nei territori costieri molto frequentati dai turisti durante l'estate. L'aumento dei casi di colpi di calore e incidenti mette sotto pressione il sistema sanitario, che deve affrontare un carico di lavoro extra durante la stagione estiva.Il caso della donna di 59 anni sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prendere precauzioni per evitare il colpo di calore, soprattutto durante le giornate più calde. È fondamentale proteggersi dall'eccessivo caldo, idratarsi adeguatamente e cercare di restare all'ombra nelle ore più calde della giornata.Le autorità e gli operatori sanitari stanno cercando di gestire al meglio questa emergenza, ma è importante che anche la popolazione faccia la propria parte nel prendere cura di sé stessa e degli altri durante le ondate di caldo. Solo con l'impegno collettivo sarà possibile affrontare al meglio questa sfida estiva e prevenire ulteriori tragedie legate al caldo torrido.