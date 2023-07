La situazione di emergenza ha spinto il sindaco a prendere tempestive misure per assicurare il supporto e l'assistenza alla famiglia tranese coinvolta nell'incidente a Rodi e "per chiedere che siano forniti aiuto e assistenza" ai tre in fuga dalle fiamme che "al momento hanno trovato un riparo di fortuna".





Il Comune fa sapere che la famiglia è stata evacuata e a bordo di bus ha raggiunto Rodi città dove viene ospitata in una scuola gestita dalla protezione civile. Madre, padre e figlia, che stanno tutti bene, erano in vacanza al sud dell’isola dove si sono sviluppati gli incendi.

RODI - Una famiglia di Trani, composta da padre, madre e una bambina di otto anni, si trova ancora a Rodi, l'isola greca colpita da un violento incendio. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha comunicato di aver contattato la Farnesina e inviato una comunicazione tramite pec all'unità di crisi stamattina.