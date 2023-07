Presente tra gli altri il professor Ignazio Punzi, psicologo, che accompagnerà il club in un importante percorso di crescita e di consolidamento. Punzi dopo un interessante gioco di gruppo ha stilato i concetti espressi dai vari soci presenti sull'importante tema dell'amicizia, essenziale per il Bari Mediterraneo secondo anche la vision dello stesso presidente Lepore, che ha sottolineato più volte durante il suo intervento come sia fondamentale la necessità della libertà di scelta di essere socio che, coniugata all'impegno all'interno dell'associazione, saranno costanti durante tutto il suo anno.





Paolo Piccinno, assistente del governatore del Distretto 2120 Vincenzo Sassanelli, ha concluso infine sottolineando l'esigenza di un costante "processo di internalizzazione e visione futura per i giovani”.

In particolare il primo service riguarderà gli aiuti per persone con disabilità motorie. Il secondo “So di non sapere” sarà incentrato su materie di formazione finanziaria. Il terzo riguarderà la prevenzione e cura delle malattie e si occuperà degli aiuti all’Ucraina. Il quarto service riguarderà invece la conservazione del benessere e della bellezza. Il quinto “Sport senza limiti” sarà in collaborazione col Cus Bari e consisterà nell'organizzazione di corsi di nuoto no profit. Infine il sesto service, che ha ottenuto il prestigioso 'Global Grant' del Rotary International, si occuperà di leadership e di formazione ambientale.