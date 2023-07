ROMA - “Dopo lo stop ai collegamenti ferroviari da Taranto a Roma ho depositato immediatamente un’interrogazione parlamentare per chiedere conto di questa scelta infelice. Oggi il Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Tullio Ferrante, ha risposto ai miei quesiti affermando che le tratte ritorneranno operative appena conclusi i lavori di manutenzione, sia sul Frecciarossa Taranto-Milano, sia sull’intercity Taranto-Potenza-Roma." Così Ubaldo Pagano, parlamentare pugliese del Partito Democratico.“Ad ogni modo, c’è poco da rallegrarsi. Taranto soffre già di un grave isolamento in tema di trasporti e invece che aumentare gli investimenti per potenziare i collegamenti col resto d’Italia, si è scelto incomprensibilmente di effettuare i lavori di manutenzione, comunque necessari, proprio nella stagione estiva. Non c’è nulla di nuovo per Taranto, infatti, oltre a tutte le opere programmate e finanziate con la regia fondamentale del PD nei precedenti governi che per fortuna sono state confermate. Continueremo a vigilare sull’operato di un Governo che vede in Taranto una risorsa solo quando c’è da produrre acciaio a qualsiasi costo. Una visione inaccettabile che non fa giustizia a una terra meravigliosa e a un’esigenza di rilancio economico e turistico improcrastinabile. Quand’è che vedremo nuovi progetti ed investimenti di sviluppo targati centrodestra?”.