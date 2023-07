“Questa ammissione ad un finanziamento così cospicuo ci inorgoglisce – osserva la sindaca – : questa amministrazione guarda con attenzione e pronta progettualità alle risorse del Pnrr. Ora ci attiveremo subito per le fasi successive, a cominciare dall'individuazione delle aree su cui realizzare questi alloggi per senzatetto. L'ubicazione naturale di un simile intervento di edilizia sociale può essere il centro servizi di Via Germania, in zona Pip”.

“Sono risorse importanti che sempre più ci connotano come città inclusiva, in cui nessuno resta indietro”, commenta soddisfatta la sindaca Arianna Camporeale. Si tratta di fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, relativamente alla misura di investimento 1.3, avente per oggetto “housing temporaneo e stazioni di posta per persone senza dimora”.