BARI - L'operaio di 49 anni che guidava il furgone coinvolto in uno scontro con un autoarticolato sulla statale 96 tra Toritto e Altamura, nel Barese, è stato denunciato per omicidio stradale. Nell'incidente, avvenuto martedì scorso, è morto Giuseppe Picerno, operaio di 60 anni proveniente da Gravina in Puglia e collega del conducente di 49 anni.La dinamica e le cause dello scontro mortale saranno oggetto di indagine da parte dei carabinieri, sotto la coordinazione del magistrato della Procura di Bari Claudio Pinto. I mezzi coinvolti nello scontro sono stati sequestrati, e analisi tecniche saranno effettuate sui veicoli e sui cellulari delle persone coinvolte, inclusi il 49enne e il conducente del tir.La salma del 60enne è stata riconsegnata alla famiglia, e i funerali si terranno oggi mattina presso la chiesa dello Spirito Santo di Gravina.