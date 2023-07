(Foto Calcio Lecce)

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato il difensore svedese Zinedin Smajlovic 20 anni a titolo definitivo dal Taby FK, una squadra di Serie C. Ha firmato fino al 30 Giugno 2026 con opzione per le successive due stagioni. E’ alto 1,93 metri. In questa stagione ha giocato 13 partite e realizzato 5 reti. E’ molto forte di testa e nelle conclusioni da fuori area. Veloce nel saltare l’uomo e nei cross dalle fasce laterali del campo.

La società salentina lo ha ingaggiato per 100000 Euro più bonus. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha raggiunto l’accordo col direttore sportivo della squadra svedese Marcus Nilsson, il quale ha dichiarato: “ Per Smajjlovic giocare in Italia sarà un momento storico per la sua carriera”.