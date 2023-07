Il calciatore in questa stagione ha già giocato in prestito nel Lecce ma il contratto era scaduto il 30 Giugno 2023. E’ tornato al Wolfsburg e il direttore dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino dopo una veloce trattativa con i dirigenti della squadra tedesca ha deciso di riportarlo in Salento in modo definitivo.





Corvino e il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani continueranno ad attivarsi sul calcio mercato per costruire una squadra competitiva per raggiungere la salvezza.

In Serie A il Lecce ha acquistato a titolo definitivo il difensore croato Mario Pongracic 25 anni dal Wolfsburg per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2026 con possibilità di rinnovo per la stagione successiva.