Calcio: il Brindisi si è iscritto alla Serie C





Il difensore Gorzelewski e il centrocampista Cancelli potrebbero giocare nel Brindisi nella prossima stagione, per ora sono indiscrezioni. Presto il presidente Daniele Arigliano inizierà ad attivarsi sul calcio mercato. L’ obiettivo sarà cercare di allestire una squadra competitiva per tentare di ottenere il traguardo della salvezza.

Il Brindisi si è iscritto alla Serie C. La Covisoc nella serata di Venerdì 30 Giugno ha approvato la documentazione presentata dalla squadra pugliese. E’ stata ritenuta regolare dall’organo di controllo della Figc la fideiussione presentata Martedì 20 Giugno, termine ultimo per iscriversi al prossimo campionato di Serie C.