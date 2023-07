OSTUNI (BR) - Viaggia verso la doppia prima serata quella che può essere ormai definita come l’esclusiva 2023 del Taberna Book Festival, la serata-spettacolo "Accordi…amo...ci" che aveva debuttato in marzo presso la Taberna Libraria di Latiano, forte del grande apprezzamento da parte del pubblico e delle istituzioni, arriva ad Ostuni e Torre Santa Sabina, marina di Carovigno. - Viaggia verso la doppia prima serata quella che può essere ormai definita come l’esclusiva 2023 del Taberna Book Festival, la serata-spettacolo "Accordi…amo...ci" che aveva debuttato in marzo presso la Taberna Libraria di Latiano, forte del grande apprezzamento da parte del pubblico e delle istituzioni, arriva ad Ostuni e Torre Santa Sabina, marina di Carovigno.





Rientrante nella più ampia kermesse "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci, l’iniziativa si è aggiudicata due appuntamenti consecutivi in suggestive e rappresentative location, il Palazzo San Francesco per la Città Bianca e Piazza dei Pescatori per la località marinara della città della ‘Nzegna.

L’originale format del contenitore culturale latianese, ideato per rievocare il fascino e l’energia degli anni Sessanta e Settanta attraverso un rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità di allora e, allo stesso tempo, ripercorrere momenti storici di quel periodo con aneddoti, fatti e personaggi, sarà ad Ostuni grazie alla volontà del Sindaco Angelo Pomes e dell’Assessore alle Politiche della Cultura Niki Maffei, per essere proposto nel suggestivo Chiostro di San Francesco, martedì 12 luglio 2023, a partire dalle ore 21:00.

L’evento arriva invece a Torre Santa Sabina grazie al Sindaco di Carovigno Massimo Lanzillotti, all’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Sabrina Franco, alla Consigliera Comunale con Delega allo Spettacolo Antonella Lacamera e al consigliere regionale Alessandro Leoci e si terrà in Piazza dei Pescatori giovedì 13 luglio 2023, a partire dalle ore 21:00

Sarà ancora una volta il giornalista brindisino Nico Lorusso a condurre la serata, affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie per dare vita a quell’ideale album di ricordi che traghetterà i presenti attraverso i momenti più significativi che hanno solcato quel ventennio, nelle atmosfere in cui erano immersi i figli delle stelle e i figli dei fiori. A tutto ciò si alternerà la canzone d’autore italiana e non, rigorosamente d’annata, proposta dal vivo. Per info: 3384308881 e 3497185690.