TARANTO - La donna di 79 anni residente a Leporano, in provincia di Taranto, che era scomparsa da alcuni giorni, è stata ritrovata senza vita a Tuglie, in provincia di Lecce. Le ricerche della donna, che era scomparsa la mattina del 13 luglio, hanno purtroppo avuto un triste epilogo. La donna è stata trovata ieri sera nei pressi della sua auto nella periferia di Tuglie. Al momento, tutte le piste sono prese in considerazione, ma quella più plausibile sembra essere la morte per cause naturali. La scomparsa della donna era stata segnalata dal figlio.