TARANTO - Da tempo la Polizia di Stato è impegnata in mirati servizi antidroga ed in particolare al contrasto dello spaccio a favore di giovanissimi spesso anche minori. Nell’ambito di quest’attività, i Falchi della Squadra Mobile hanno monitorato i luoghi di abituale ritrovo di ragazzi che, soprattutto nel periodo estivo, si intrattengono a lungo anche durante le ore serali e notturne.In piazza Bettolo, i poliziotti hanno notato un giovane che, approfittando delle aiuole presenti nella piazza, si appartava spesso con i suoi coetanei presumibilmente per spacciare dosi di sostanza stupefacente. Immediato è stato l’intervento dei Falchi che con estrema rapidità si sono presentati in quella piazza per porre fine al probabile momento di spaccio.Il giovane, alla vista dei poliziotti, ha avuto la prontezza di disfarsi di un borsello nero facendolo cadere sotto la panchina sulla quale era seduto. Movimento che non è passato inosservato ai Falchi che lo hanno recuperato, ritrovando al suo interno nove dosi di hashish preconfezionate per un peso complessivo di circa 9 grammi.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, il giovane – un 20enne con alle spalle già precedenti penali per spaccio – è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.