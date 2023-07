BARI - Durante la seduta pomeridiana della Giunta è arrivato il via libera alla modifica del Piano di investimento FAL nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014 – 2020. L’aggiornamento in questione riguarda la rimodulazione finanziaria sul piano di investimento nell’asse F, relativa al rinnovo del materiale rotabile su ferro di competenza della Società Ferrovie Appulo Lucane. In origine si prevedeva l’acquisto di 3 automotrici ferroviarie nuove, con un costo di complessivi € 17.559.000,00 di cui € 10.535.400,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 ed € 7.023.600,00 quale quota di cofinanziamento dell’impresa ferroviaria. Successivamente con D.G.R. n. 1059 del 13/06/2019 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire i nuovi Capitoli di Entrata e di Spesa e ad approvare una variazione in aumento sul Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, per € 112.413.000,00, (risultante dalla somma del contributo FSC previsto in favore di Trenitalia - pari a € 101.877.600,00 - e in favore di FAL - pari a € 10.535.400,00) con un residuo di programmazione di € 1.635.000,00. Per questo la variazione al Bilancio regionale 2023 e pluriennale 2023/2025 ha dato modo di dare seguito al nuovo cronoprogramma di spesa.La Giunta, inoltre, ha approvato la variazione di bilancio utile a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori che interesseranno l’aeroporto di Brindisi. Articolato in due interventi (“Rifacimento dei piazzali di sosta ed adeguamento infrastrutture di volo” e “Riqualifica pista RWY 05/23 ed ampliamento del piazzale sosta aviazione generale”) nell’ambito del FSC 2007-2013, il finanziamento definitivamente concesso e impegnato in favore di Aeroporti di Puglia è pari ad € 16.787.001,74. L’importo complessivamente erogato è pari ad € 9.134.316,81. Per rispettare il cronoprogramma di spesa trasmesso da Aeroporti di Puglia, che prevede la data di conclusione delle attività di rendicontazione del progetto al 31.12.2024, è stata approvata una variazione di bilancio pari a € 7.652.684,93 al fine di fornire la copertura finanziaria necessaria per portarlo a compimento."Ancora una volta gli uffici si sono adoperati per assicurare la copertura finanziaria di progetti e investimenti cofinanziati dai fondi FSC – ha detto l'assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia – così da non correre il rischio di bloccarne o ritardare l'iter".