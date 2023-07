LECCE - Nella serata di giovedì 27 luglio, il carcere di Lecce è stato coinvolto in un episodio di tensione a causa di una protesta dei detenuti che ha portato alla temporanea oscurità della struttura. Polizia, Carabinieri e Polizia penitenziaria hanno dovuto collaborare per gestire la situazione.La protesta è stata scatenata da uno dei detenuti che è riuscito a utilizzare una branda per abbattere un cancello e accedere indisturbato alla sezione. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per bloccare l'uomo e portarlo in isolamento, ma questo ha innescato la reazione degli altri detenuti.Gli altri detenuti hanno iniziato a battere gli oggetti contro le sbarre, manifestando il loro malcontento e la frustrazione riguardo alle condizioni di sovraffollamento all'interno del carcere di Borgo San Nicola. La situazione è diventata sempre più tesa, creando un clima di instabilità nella struttura penitenziaria.La tensione è stata avvertita anche in città, dove è stato registrato un blackout che ha colpito negozi e locali, lasciandoli al buio fino al ripristino della corrente elettrica da parte dei tecnici dell'Enel.Il sovraffollamento nelle carceri è una problematica nota da tempo, e questo episodio di protesta mette in evidenza l'urgente necessità di affrontare la questione per garantire la sicurezza e la stabilità nelle strutture penitenziarie.Le autorità stanno indagando sulla protesta e cercando di mantenere la situazione sotto controllo, ma resta fondamentale affrontare i problemi strutturali e di sovraffollamento nelle carceri per prevenire situazioni simili in futuro. La sicurezza dei detenuti, del personale penitenziario e della comunità circostante è una priorità assoluta e richiede soluzioni concrete e tempestive.