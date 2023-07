CANOSA DI PUGLIA - La città di Canosa è ancora sotto shock a seguito della drammatica tragedia avvenuta ieri sulla sp21, ex sp3, che ha portato alla morte dei due giovanissimi Antonio Lovino e Domenico Di Nunno. I due ragazzi, compagni di classe e frequentanti il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Canosa, stavano rientrando dal mare in sella alla loro moto quando si sono scontrati con un furgone Iveco.Purtroppo, Domenico Di Nunno è deceduto sul colpo, mentre Antonio Lovino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria, dove è morto poco dopo il suo arrivo nonostante gli sforzi del personale medico.La notizia della morte dei due giovani ha scosso profondamente la comunità locale, e sono apparsi dei fiori fuori dall'Istituto Scolastico Enrico Fermi in loro memoria. La scuola ha pubblicato un messaggio sui social per commemorare i due studenti, esprimendo il dolore dell'intera comunità e ricordando il vuoto lasciato da Antonio e Domenico: "Che il dolore indicibile di questi giorni possa trasformarsi in speranza e conforto. Ci mancherete".Il sindaco di Canosa, Vito Malcangio, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, ancora da definire, come segno di rispetto e omaggio ai due giovani scomparsi. Inoltre, tutti gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni fino a domenica sono stati rinviati per dare spazio al dolore e alla riflessione sulla tragedia.Non è da escludere che la Procura possa aprire un'inchiesta per omicidio colposo, coinvolgendo nel registro degli indagati il conducente del mezzo coinvolto nello scontro. Inoltre, potrebbe essere disposta un'autopsia sui corpi di Antonio e Domenico per accertare ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente.La perdita dei due giovani ha colpito profondamente l'intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori delle famiglie, degli amici e di tutti coloro che li conoscevano. La città di Canosa si unisce nel cordoglio e nel dolore, cercando di trovare conforto nell'affetto reciproco e nella solidarietà durante questo momento così difficile.