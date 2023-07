'The world of animals', martedì 25 luglio a Fasano al via i festeggiamenti per i primi 50 anni dello ZooSafari



FASANO (BR) - Per onorare il cinquantesimo anno di attività dello Zoosafari di Fasano, il più grande parco zoologico del Paese, il Comune di Fasano, insieme al Ministero del Turismo, alla Regione Puglia e allo Zoosafari di Fasano, promuove il progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano". - Per onorare il cinquantesimo anno di attività dello Zoosafari di Fasano, il più grande parco zoologico del Paese, il Comune di Fasano, insieme al Ministero del Turismo, alla Regione Puglia e allo Zoosafari di Fasano, promuove il progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano".





Martedì 25 Luglio alle ore 11, presso lo Spazio Agorà del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia (Fiera del Levante Pad. 107, Lungomare Starita - 70132 Bari), sarà possibile partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano" realizzato dal Comune di Fasano con il sostegno dello Zoosafari di Fasano in collaborazione con Euforica APS e Paulicelli SRL SB, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Puglia, Associazione Ecomuseale di Valle d'Itria, FABLAB Bitonto, Fondazione Orizzonti Futuri Onlus, Fondazione Nikolaos.

Il progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano" consolida il legame tra la città di Fasano e lo ZooSafari e celebra questo anniversario speciale attraverso una vera e propria programmazione culturale della durata di 5 mesi.

Nel periodo compreso tra il 25 luglio 2023 e il 6 gennaio 2024 sono previsti eventi culturali ed artistici, progetti didattici e uno dei più suggestivi allestimenti artistici luminosi d'Italia, composto da videoproiezioni uniche nel loro genere, realizzate dalla ENGIE, e più di 50 sculture giganti di animali appositamente realizzate da Paulicelli SRL SB per illuminare il centro storico di Fasano.

Il progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano", la cui valenza dal punto di vista comunicativo e pubblicitario sarà nazionale e internazionale, si propone di rappresentare un nuovo modello di collaborazione tra pubblico e privato, sviluppando temi quali la sostenibilità ambientale, l'edutainment, il “design for all” attraverso nuove forme di welfare culturale.

Interverranno:

- Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia

- Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia

- Francesco Zaccaria, Sindaco del Comune di Fasano

- Giuseppe Galeota, Assessore alle attività produttive del Comune di Fasano

- Ugo De Rocchi, Amministratore unico dello Zoosafari di Fasano;

- Juri Peres, Responsabile strutture ricettive, coordinatore social media marketing e Acquapark

- Paolo Lacorte, Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS - Puglia

- Michele Sardano, Presidente della sezione territoriale di Brindisi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS

- Giovanni Oliva, Presidente Euforica APS

- Francesca Di Done, Amministratore Paulicelli srl Società Benefit





CALENDARIO EVENTI





25 luglio 2023 ore 11:30 – Spazio Agorà del Dipartimento Turismo e Cultura

della Regione Puglia (Fiera del Levante Pad. 107), Bari (BA)

"50 anni di Zoosafari"

Conferenza stampa di presentazione del progetto "The World of Animals"

in occasione dei 50 anni dello Zoosafari di Fasano





25 Agosto 2023 ore 20.30 – Fasanolandia - Delfinario, Fasano (BR)

"The Carnival of the Animals"

Concerto evento del pianista Benedetto Boccuzzi sulle note dell’omonima opera di Camille Saint-Saëns

con performance di danza classica, nuoto sincronizzato e fuochi barocchi





Settembre 2023/Dicembre 2023 - Scuole primarie della Puglia

"Conoscere è salvaguardare"

Progetto didattico per le classi prime, seconde e terze

"Una città a misura di animali"

Progetto didattico per le classi quarte e quinte





04 ottobre 2023 ore 20.00 - Centro Storico, Fasano (BR)

"The World of Animals"

Accensione delle proiezioni artistiche a tema sacro sulle facciate delle chiese di Fasano in occasione della Giornata Mondiale degli Animali e della festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia e degli animali.





15 ottobre 2023 ore 20.00 - Biblioteca Comunale, Fasano (BR)

"Il Linguaggio degli Animali"

Letture ad alta voce delle "Fiabe di animali" di Italo Calvino

in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore





18 Novembre 2023 ore 19.30 - Piazza Ciaia, Fasano (BR)

"Luci di Natale a Fasano: The World of Animals"

Cerimonia di accensione delle luminarie natalizie

con più di 50 sculture giganti di animali dello zoosafari, musica, danza e fuochi barocchi





26 novembre 2023 ore 16:30 - Fasano (BR)

"Lo Zoosafari di Fasano e i parchi zoologici d’Europa e del Mondo"

Conferenza sulle esperienze dei principali parchi zoologici nazionali, europei ed internazionali





08 dicembre 2023, ore 18.00 - Portici e Centro Storico, Fasano (BR)

"Il Presepe degli Animali"

Mostra itinerante sui presepi tradizionali di Fasano e il ruolo degli animali nella rappresentazione sacra in occasione dell’800 anniversario del Presepio di Greccio realizzato da San Francesco d’Assisi nel 1223





06 gennaio 2024, ore 18.30 - Piazza Ciaia – Fasano (BR)

"L’Epifania degli Animali"

Percorso animato e guidato dai Re Magi sulle storie degli animali parlanti nella notte dell’Epifania